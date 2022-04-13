На Донбасі сумські патрульні спіймали шахрая Під час війни зловмисники дуже винахідливі та постійно вигадують нові схеми обману. Вмить визначити шахрая складно. І якими б обізнаними не були люди, часто вони стають жертвами шахраїв і віддають їм чималі суми грошей.

Один із випадків, що трапився у Донецькій області.

Сумські патрульні, які несуть службу в зоні ООС в Донецькій області, на одному з блок-постів зупинили транспортний засіб Mercedes-Vito. В автівці охоронці порядку виявили підозрілого 25-річного чоловіка, який помітно нервував, ховаючись за малолітньою дитиною.

Згодом патрульні з’ясували, що громадянин причетний до шахрайства. Він робив фейкові оголошення зі збору грошових коштів на лікування військовослужбовців, які нібито постраждали від російської агресії. Сам чоловік в шахрайських діях зізнався та навіть надав докази.

Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин. Відомо, що за цим фактом наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) ККУ.