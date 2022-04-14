Шосткинський живописець презентував експозицію картин про жінок, яку створив під час війни

Примітно, що роботи, представлені на виставці, митець творив під час війни.

На відкриття виставки прийшло чимало поціновувачів образотворчого мистецтва, зокрема і міський голова Микола Нога, який, як відомо, теж захоплюється живописом і сам створює картини. Він високо оцінив роботи відомого шосткинського живописця:

– Сьогодні в арт-центрі відкрилася виставка відомого шосткинського художника Ігоря Сірого.

Митець присвятив її образу сучасної жінки, на долю якої випали всі випробування війни. Вона і берегиня родинного гнізда, і вірна бойова подруга, і маленька дівчинка, яка чекає на тата з фронту… І замислена журналістка, через душу якої проходять сотні людських трагедій… І волонтер, яка намагається теплом свого серця огорнути всіх нужденних… Всіх іпостасей сучасних берегинь не перелічити. Але якою б не була їх почесна та нелегка місія, наші жінки і дівчата завжди залишаються найкращими – красивими, натхненними, вірними Батьківщині та власній совісті. Дякуємо кожній з вас, дорогі україночки!