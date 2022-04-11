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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:20198

Відзавтра відновлюють рух автобуси за маршрутами “Шостка – Суми” та “Шостка – Ромни”

З 19 квітня щоденно (окрім неділі) буде курсувати автотранспортний засіб за маршрутом “Шостка-Суми” з відправленням з автовокзалу.

Про це інформує начальниця управління економіки Шосткинської міської ради Дар’я Гребенюк.
 Автобус курсуватиме за наступним розкладом:
Шостка – 5:28
Суми – 15:55
 Завтра також розпочинає курсувати автотранспортний засіб за маршрутом “Шостка-Ромни” ( по середам, п’ятницям, суботам, неділям). Його розклад руху:
Шостка – 7:35
Вороніж – 7:58
Грузьке – 8:29
Кролевець – 8:50
Спаське
Озаричі
Конотоп – 10:40
Шевченкове – 11:01
Юрівка – 11:23
Хмелов – 11:45
Ромни – 12:05
Ромни – 13:30
Хмелов – 13:52
Юрівка – 14:15
Шевченкове – 14:38
Конотоп – 15:05
Озаричі
Спаське
Кролевець – 16:45
Грузьке – 17:03
Вороніж – 17:34
Шостка – 17:55
 
При собі пасажирам необхідно мати документи про посвідчення особи, пише Шостка.INFO.
Общество
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