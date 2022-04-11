Відзавтра відновлюють рух автобуси за маршрутами “Шостка – Суми” та “Шостка – Ромни” З 19 квітня щоденно (окрім неділі) буде курсувати автотранспортний засіб за маршрутом “Шостка-Суми” з відправленням з автовокзалу.

Про це інформує начальниця управління економіки Шосткинської міської ради Дар’я Гребенюк. Автобус курсуватиме за наступним розкладом: Шостка – 5:28 Суми – 15:55 Завтра також розпочинає курсувати автотранспортний засіб за маршрутом “Шостка-Ромни” ( по середам, п’ятницям, суботам, неділям). Його розклад руху: Шостка – 7:35 Вороніж – 7:58 Грузьке – 8:29 Кролевець – 8:50 Спаське Озаричі Конотоп – 10:40 Шевченкове – 11:01 Юрівка – 11:23 Хмелов – 11:45 Ромни – 12:05 Ромни – 13:30 Хмелов – 13:52 Юрівка – 14:15 Шевченкове – 14:38 Конотоп – 15:05 Озаричі Спаське Кролевець – 16:45 Грузьке – 17:03 Вороніж – 17:34 Шостка – 17:55 При собі пасажирам необхідно мати документи про посвідчення особи, пише Шостка.INFO.