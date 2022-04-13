На території Шосткинської громади знайшли прихисток майже 700 вимушених переселенців У громаді мешкає 678 внутрішньо переміщених осіб.

Про це на апаратній нараді повідомила начальник управління труда та соціального захисту населення Антонина Наймитенко.

«Продовжуємо їм назначати всі державні допомоги», – проінформувала вона.

15 квітня було виплачено другий транш державних допомог. Таким чином, державні соціальні виплати за цей місяць мешканці Шостки вже отримали.

Міський голова Микола Нога зазначив, що громада збільшить гуманітарну допомогу регіонам, у яких ведуться активні бойові дії.

Він дав доручення активізувати роботу щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території Шосткинщини, підтримки їх підприємницьких ініціатив, пише Шостка.інфо.