На Сумщині рятувальники двічі допомагали в буксируванні карет «швидкої»

Подолавши відстань близько 11 км від обласного центру рятувальники прибули на місце виклику та допомогли відбуксирувати карету «швидкої» з непроїзної частини ґрунтової дороги до місця звідки спецавтоміль зміг продовжити рух самостійно.
Цього ж дня о 22:45 відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхало для надання допомоги медпрацівникам у м. Глухів. Їхнє авто застрягло ґрунтовій дорозі на околиці міста. Працівники Служби порятунку допомогли відбуксирувати транспортний засіб з непроїзної частини до ділянки дороги, звідки карета «швидкої» рушила своїм ходом.
Всього для надання допомоги залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління ДСНС України у Сумській області