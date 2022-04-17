На Сумщині рятувальники двічі допомагали в буксируванні карет «швидкої» 17 квітня о 22:25 відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося у Сумський район для надання допомоги лікарям, авто яких застрягло в с. Гірне, повертаючись з виклику.

Подолавши відстань близько 11 км від обласного центру рятувальники прибули на місце виклику та допомогли відбуксирувати карету «швидкої» з непроїзної частини ґрунтової дороги до місця звідки спецавтоміль зміг продовжити рух самостійно.

Цього ж дня о 22:45 відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхало для надання допомоги медпрацівникам у м. Глухів. Їхнє авто застрягло ґрунтовій дорозі на околиці міста. Працівники Служби порятунку допомогли відбуксирувати транспортний засіб з непроїзної частини до ділянки дороги, звідки карета «швидкої» рушила своїм ходом.

Всього для надання допомоги залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління ДСНС України у Сумській області