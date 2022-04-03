Початок тижня на Сумщині буде мокрим На початку нового тижня погоду на Сумщині визначатимуть атмосферні фронти південного циклону.

18 квітня: Хмарно з проясненнями, дощ, місцями з мокрим снігом, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1..+6°, вдень +3..+8°.

19 квітня: Хмарно, вночі невеликий, вдень помірний дощ, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2..+7°, вдень +8..+13°. 20 квітня: Хмарно, вночі дощ, місцями значний, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4..+9°, вдень +8..+13°.