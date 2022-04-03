МСК «Сумчанка» програв бельгійкам В Італії триває розіграш Кубку європейських чемпіонок Трофі з хокею на траві серед жінок.

У другому за силою дивізіоні цього року грають 7 команд (чемпіона Білорусі було виключено через участь країни у війні проти України), поділених на дві групи.

МСК «Сумчанка» грає у групі B проти англійського East Grinstead HC (2:5), швейцарського HC Olten (8:1) і KHC Dragons з Бельгії.

Сьогодні сумчанкам протистояли бельгійки. У першому періоді рахунок відкрили суперниці – на 6 Abigail RAYE. У другій чверті, на 18-й хвилині, наші зрівняли завдяки голу Карини Леонової.

На початку третьої чверті більгійки знову попереду – відзначилася Jimena Cedrés. Це був останній гол у цьому матчі. На жаль, наші програли 1:2. І скоріше за все зустрінуться завтра у матчі за 5-те місце із третьою командою іншої групи.