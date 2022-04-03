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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:05354

У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже 5 дітей

Покидаючи захоплені міста, російські військові масово заміновують території. Через такі дії ворога у Тростянці на Сумщині загинули вже 5 дітей.

Учора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Про це розповів мер Тростянця Юрій Бова, повідомляє 24 канал.

Собака вибігла за межі дороги і зачепила розтяжку. На щастя, чоловік вижив.

"Таких випадків дуже багато. У нас вже загинули від потрапляння на міни та різні розтяжки 5 дітей. Є поранені також. Таких предметів ще досить багато", – зазначив Бова.

Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.

Наразі у місті є ще багато доріг, які не перевірили, тому фахівці працюють без вихідних.

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