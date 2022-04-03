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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:59574

Зарин? Під Тростянцем знайшли схрон рашистів з хімічними речовинами

Російські окупанти не гребують нічим у війні проти України. Кремлівські посіпаки погрожують українцям хімічною зброєю. Цілком можливо, що саме її й виявили біля Тростянця.

Про небезпечну знахідку в селі Білка, що поблизу Тростянця, повідомив міський голова Юрій Бова ввечері 16 квітня, пише 24 канал.

За його словами, після того, як військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" звільнили місто та навколишні села, бійці місцевої тероборони провели зачистку території. Саме тоді й виявили ящики з ампулами з підписами про хімічні радіоречовини на місці, де базувалися російські окупанти. Однак чи це зарин – поки говорити зарано.

«По всім цим ампулам ведеться перевірка, Чи підтвердиться, що це хімічна зброя чи ні – дочекаймося висновку фахівців. Наші припущення, що це так», – заявив Юрій Бова.

За словами Юрія Бови, виявлених ящиків з ампулами є достатньо багато. Знайшли їх в лісопосадці, де російські окупанти мали місце дислокації, у тому числі й техніку.

Що відомо про зарин

Зарин – це нервово-паралітична речовина, яка може уражати людину як при потраплянні безпосередньо на шкіру, так і при вдиханні випарів. Навіть невелика крапля може призвести до смерті.

Росія та хімічна зброя

Росіяни вже мають досвід використання хімічної зброї, зокрема, зарину. Сталося це під час війни в Сирії, де російські війська виступили на боці тамтешнього диктатора Башара аль-Асада.

Цілком ймовірно, що хімічну зброю окупанти використали і під час атаки на Маріуполь. Через те, що місто зараз в облозі і там ведуться важкі бої, встановити, що саме це було – поки неможливо.

Перед цією атакою на Маріуполь про необхідність застосування хімічної зброї заявляв один з ватажків окупаційної влади на Донеччині Едуард Басурін. Та після цього його затримало ФСБ та вивезло у невідомому напрямку. Українські розвідники припускають, що своєю заявою Басурін привернув додаткову увагу до можливості застосування хімічної зброї росіянами, чим зірвав їхні початкові плани.

Общество
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