У Шостці рятувальники деблокували водія із понівеченого в ДТП авто

За попередніми даними, на вул. Кутузова зіткнулися два легковика «Skoda» та «Hyundai». Допомоги рятувальників потребував водій «Hyundai», який опинився затиснутим у понівеченому авто. Працівники ДСНС за допомогою спецінструменту визволили постраждалого із «металевої пастки» та допомогли доправитися до карети «швидкої».
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