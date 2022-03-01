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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:30334

У Шостці рятувальники деблокували водія із понівеченого в ДТП авто

16 квітня о 19:29 черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини залучався для надання допомоги під час ДТП у м. Шостка.

За попередніми даними, на вул. Кутузова зіткнулися два легковика «Skoda» та «Hyundai». Допомоги рятувальників потребував водій «Hyundai», який опинився затиснутим у понівеченому авто. Працівники ДСНС за допомогою спецінструменту визволили постраждалого із «металевої пастки» та допомогли доправитися до карети «швидкої».

Право Дтп
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