У Шостці рятувальники деблокували водія із понівеченого в ДТП авто 16 квітня о 19:29 черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини залучався для надання допомоги під час ДТП у м. Шостка.

За попередніми даними, на вул. Кутузова зіткнулися два легковика «Skoda» та «Hyundai». Допомоги рятувальників потребував водій «Hyundai», який опинився затиснутим у понівеченому авто. Працівники ДСНС за допомогою спецінструменту визволили постраждалого із «металевої пастки» та допомогли доправитися до карети «швидкої».