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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:15851

У Сумській області зберігається імовірність ракетних ударів та артилерійських обстрілів

Про це йдеться у оперативному звіті Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 06.00 17.04.2022.

Розпочалася п’ятдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави.

Триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил російської федерації, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас, змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

У підрозділах окупантів, що знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального, що постачається та харчування.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей.

На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території російської федерації по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях.

На Слобожанському напрямку змін в складі та положенні сил противника не відзначається. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту.

Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участтю представників федеральної служби безпеки російської федерації, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій.

На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Ці дії заохочуються їх військовим командуванням.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено п’ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено тринадцять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, п’ять БПЛА та шість крилатих ракет.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Политика Артобстріл Генштаб Ракетні удари
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