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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:47477

Які кладовища Сум вже безпечні для відвідування?

В обласному центрі триває робота по обстеженню безпечності кладовищ для їх відвідування до та під час Великодніх свят.

Адже, не виключено, що окупанти могли лишити після себе вибухонебезпечні предмети , пише Ваш шанс.
«Завтра буде завершено вже повторне обстеження місць поховань на Баранівці, - повідомив сьогодні у своєму відеозверненні міський голова Сум Олександр Лисенко. – Кладовище, яке знаходиться на 40-ій підстанції, вже обстежено. Вчора люди там могли прибирати могилки своїй рідних, наводити порядок до свят. Також обстежене кладовище поблизу заводу РТІ. Його також можна відвідувати. Очікується, що завтра вже можна буде відвідувати й Баранівське кладовище. ДСНС-ки там закінчують роботу».
 
Що стосується транспортного забезпечення до кладовища, що знаходиться на 40-ій підстанції, то, за словами Олександра Лисенка, із середи в цьому напрямку від «Макдональдса» щогодини буде від’їжджати комунальний автобус. В інших напрямках рух громадського транспорту також буде посилений, аби сумчани змогли навести лад на кладовищах.
Общество
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