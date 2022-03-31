Обережно: окупанти розсилають комп’ютерні віруси від імені СБУ Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Й хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.

Так, цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.

Використовують для листування популярні меседжери.

У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.

Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.

Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу.

Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює!

Тож:

- не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб

- одразу видаляйте таке листування

- дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.

- довіряйте лише офіційним джерелам інформації

Будьте пильними!