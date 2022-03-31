Обережно: окупанти розсилають комп’ютерні віруси від імені СБУ

Так, цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.
Використовують для листування популярні меседжери.
У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.
Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.
Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу.
Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює!
Тож:
- не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб
- одразу видаляйте таке листування
- дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.
- довіряйте лише офіційним джерелам інформації
Будьте пильними!