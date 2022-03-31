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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:47176

Обережно: окупанти розсилають комп’ютерні віруси від імені СБУ

Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Й хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.

Так, цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.

Використовують для листування популярні меседжери.

У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.

Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.

Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу.
Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює!

Тож:

- не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб
- одразу видаляйте таке листування
- дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.
- довіряйте лише офіційним джерелам інформації

Будьте пильними!

Право Кібератаки
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