Минулої доби рятувальники гасили загоряння сухої трави у всіх районах Сумщини На Сумщині упродовж доби вогнеборці приборкували загоряння сухої рослинності у всіх районах області.

15 квітня пожежно-рятувальні підрозділи виїздили на гасіння пожеж пов’язаних і загоряннями сухої рослинності на відкритих територіях у Роменському, Шосткинському, Конотопському, Охтирському та Сумському районах, у тому числі в садівничому товаристві та поблизу дачного кооперативу. Загальна площа пройдена вогнем склала більше 10 га. Під час ліквідації пожеж вдалося відвернути небезпеку поширення полум’я у бік житлового сектору, дачних будинків та лісового масиву.

Загалом на гасіння залучалося 34 чоловіки особового складу та 8 одиниць техніки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 3 працівника та 2 одиниці техніки від місцевої та добровільної пожежних команд.

За попередніми висновками, всі ці загоряння спричинило необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Рятувальники вкотре звертаються до громадян, будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, яке проводили окупаційні війська! Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!

Головне управління ДСНС України у Сумській області