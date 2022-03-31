Ювенальні прокурори: через збройну агресію РФ в Україні загинули мінімум 200 дітей

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 88, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один з районів м. Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало 5 дітей, двоє з яких загинуло, серед них 7-місячний малюк.
14 квітня на околиці смт. Нововоронцовка в Херсонській області внаслідок детонації касетного снаряду отримав поранення 15-річний хлопець.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.