Сумчани пропонують перейменувати низку топонімів В Єдиній системі місцевих петицій з'явилися пропозиції щодо зміни семи топонімів Сум.

Так, автори пропонують перейменувати вул. Зої Космодем'янської на вул. Дениса Харлашка, вул. 20 років Перемоги – на вул. Січових стрільців, вул. Павлова – на вул. Євгена Ковальчука.

Дві петиції стосуються пр-ту Курський. Його пропонують перейменувати на пр-т Холодний Яр та пр-т Героїв Сумщини.

Також сумчани пропонують увічнити в міській топоніміці загиблого внаслідок російської агресії захисника України Даніла Ігнатенка, найменувавши на його честь вулиці, які нині називаються вул. Горького та вул. Пушкіна.

За умови отримання петиціями протягом 45 днів 250 підписів сумчан, міська рада розгляне їх в особливому порядку.