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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:12272

Відзавтра комунального транспорту у Сумах стане ще більше

З суботи, 16 КВІТНЯ пасажирів чекає відразу кілька гарних новин від КП СМР "Електроавтотранс".

 
Враховуючи побажання пасажирів, змінено час ранкових рейсів комунального транспорту, що курсує через ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ (графіки дивіться на фото);
Відновлено роботу тролейбусного маршруту #13. Зверніть увагу, що він слідуватиме за ЧАСТКОВО ЗМІНЕНОЮ СХЕМОЮ: "Залізничний вокзал - Хіммістечко"; обслуговуватимуть даний напрямок 2 тролейбуси з інтервалом руху 30 хвилин;
Відновлено рух комунального транспорту по вул. Білопільський шлях. У зв'язку з цим тролейбус #1 перевозитиме пасажирів за ЧАСТКОВО ЗМІНЕНОЮ СХЕМОЮ: "Тепличний - вул. Лінійна". Обслуговуватимуть зазначений напрямок 2 тролейбуси з інтервалом руху 40 хвилин;
Відновлено роботу автобусного маршруту #59 "Веретенівка - Баси".
Маршрут обслуговуватимуть 2 автобуси з інтервалом руху 1 раз на годину.
 
Відстежити рух комунального транспорту можна ТУТ ⬇️
https://gps.sumy.ua/ 
 
Гаряча лінія 0504056060
Общество
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