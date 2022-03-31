Відзавтра комунального транспорту у Сумах стане ще більше

Враховуючи побажання пасажирів, змінено час ранкових рейсів комунального транспорту, що курсує через ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ (графіки дивіться на фото);
Відновлено роботу тролейбусного маршруту #13. Зверніть увагу, що він слідуватиме за ЧАСТКОВО ЗМІНЕНОЮ СХЕМОЮ: "Залізничний вокзал - Хіммістечко"; обслуговуватимуть даний напрямок 2 тролейбуси з інтервалом руху 30 хвилин;
Відновлено рух комунального транспорту по вул. Білопільський шлях. У зв'язку з цим тролейбус #1 перевозитиме пасажирів за ЧАСТКОВО ЗМІНЕНОЮ СХЕМОЮ: "Тепличний - вул. Лінійна". Обслуговуватимуть зазначений напрямок 2 тролейбуси з інтервалом руху 40 хвилин;
Відновлено роботу автобусного маршруту #59 "Веретенівка - Баси".
Маршрут обслуговуватимуть 2 автобуси з інтервалом руху 1 раз на годину.
Відстежити рух комунального транспорту можна ТУТ ⬇️
https://gps.sumy.ua/
Гаряча лінія 0504056060