Відзавтра комунального транспорту у Сумах стане ще більше З суботи, 16 КВІТНЯ пасажирів чекає відразу кілька гарних новин від КП СМР "Електроавтотранс".

Враховуючи побажання пасажирів, змінено час ранкових рейсів комунального транспорту, що курсує через ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ (графіки дивіться на фото);

Відновлено роботу тролейбусного маршруту #13. Зверніть увагу, що він слідуватиме за ЧАСТКОВО ЗМІНЕНОЮ СХЕМОЮ: "Залізничний вокзал - Хіммістечко"; обслуговуватимуть даний напрямок 2 тролейбуси з інтервалом руху 30 хвилин;

Відновлено рух комунального транспорту по вул. Білопільський шлях. У зв'язку з цим тролейбус #1 перевозитиме пасажирів за ЧАСТКОВО ЗМІНЕНОЮ СХЕМОЮ: "Тепличний - вул. Лінійна". Обслуговуватимуть зазначений напрямок 2 тролейбуси з інтервалом руху 40 хвилин;

Відновлено роботу автобусного маршруту #59 "Веретенівка - Баси".

Маршрут обслуговуватимуть 2 автобуси з інтервалом руху 1 раз на годину.

Відстежити рух комунального транспорту можна ТУТ ⬇️

https://gps.sumy.ua/

Гаряча лінія 0504056060