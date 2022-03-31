На період військового стану в Тростянецькій громаді заборонено продаж алкоголю

Згідно з розпорядженням міського голови, продаж алкогольних напоїв у Тростянецькій громаді забороняється з 15.04.2022 року.

Нагадаємо: у кінці лютого продаж алкоголюзабороняв на території Сумщини голова Сумської ОВа Дмитро Живицький. Проте за місяць було розпорядження про дозвіл торгувати алкоголем у вихідні.