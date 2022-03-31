2 дитини та 49 цивільних загинуло внаслідок обстрілів та окупації Тростянецької ОТГ - прокурори фіксують кожен злочин російських військових За процесуального керівництва Сумської обласної та Охтирської окружної прокуратур правоохоронними органами розслідується більше 100 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами порушень законів та звичаїв війни під час обстрілів та окупації Тростянецької ОТГ (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, з першого дня війни обстрілювали з важкої артилерії та скидали бомби на населені пункти Тростянецької ОТГ. Враховуючи наближеність території до російської федерації, деякі села та міста тривалий час були окуповані російськими військовими, які жили в будинках мирних громадян, розставляли свою техніку в житлових кварталах. Окупанти грабували домівки, медичні установи, навчальні заклади тощо, викрадали транспортні засоби, мирних жителів брали в полон, катували, беззбройних пенсіонерів розстрілювали просто на вулиці. Сотні будинків зруйновано вщент, багато домівок пошкоджено, знищено об’єкти критичної інфраструктури та пам’ятки архітектури.

За попередніми даними, росіяни вбили 49 мирних жителів, 3 з яких були закатовані, та 2 дітей - 13-річного Ярослава та 14-річного Максима.

Наразі прокурори разом зі слідчими ретельно фіксують кожен злочин, вчинений військовими РФ, задля притягнення винних до відповідальності.

Нагадуємо, військові злочини не мають строків давності.

Досудові розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проводяться слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського відділу поліції та Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Прокуратура Сумщини