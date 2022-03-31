2 дитини та 49 цивільних загинуло внаслідок обстрілів та окупації Тростянецької ОТГ - прокурори фіксують кожен злочин російських військових

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, з першого дня війни обстрілювали з важкої артилерії та скидали бомби на населені пункти Тростянецької ОТГ. Враховуючи наближеність території до російської федерації, деякі села та міста тривалий час були окуповані російськими військовими, які жили в будинках мирних громадян, розставляли свою техніку в житлових кварталах. Окупанти грабували домівки, медичні установи, навчальні заклади тощо, викрадали транспортні засоби, мирних жителів брали в полон, катували, беззбройних пенсіонерів розстрілювали просто на вулиці. Сотні будинків зруйновано вщент, багато домівок пошкоджено, знищено об’єкти критичної інфраструктури та пам’ятки архітектури.
За попередніми даними, росіяни вбили 49 мирних жителів, 3 з яких були закатовані, та 2 дітей - 13-річного Ярослава та 14-річного Максима.
Наразі прокурори разом зі слідчими ретельно фіксують кожен злочин, вчинений військовими РФ, задля притягнення винних до відповідальності.
Нагадуємо, військові злочини не мають строків давності.
Досудові розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проводяться слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського відділу поліції та Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області.
Прокуратура Сумщини