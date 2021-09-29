Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:03183

Сумські хокеїстки стартували у розіграшу Кубку європейських чемпіонок

Сьогодні, 15 квітня, стартував розіграш Кубку Кубку європейських чемпіонок Трофі.

У другому за силою дивізіоні цього року грають 7 команд (чемпіона Білорусі було виключено через участь країни у війні проти України), поділених на дві групи.

МСК «Сумчанка» грає у групі B проти англійського East Grinstead HC, швейцарського HC Olten і KHC Dragons з Бельгії.

У першому матчі сумчанкам протистояли англійки. У першому періоді рахунок відкрили суперниці наших хокеїсток – на 9-й хвилині забила Софі Брей. У другій чверті, на 22-й хвилині, сумчанки зрівняли за рахунок голу Карини Леонової. Проте у третій англійки забили ще двічі – Еллі Рейер (38) та Отем Бауден (41). У заключній чверті сумчанки скоротили розрив у рахунку до мінімуму – на 49-й хвилині забила Ольга Куровська, але суперниці встигли забити ще двічі – Еллі Рейер зробила хет-трик (51, 55).

У підсумку 2:5. У другій грі групи бельгійки переграли швейцарок 4:0.

Завтра наші зустрінуться з швейцарками.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские хоккеистки вернулись в дивизион Трофи
06.10.2021 13:26

Сумские хоккеистки вернулись в дивизион Трофи

МСК «Сумчанка» поднимается в дивизион Трофи Кубка европейских чемпионов по хоккею на траве....

Сумские хоккеистки проиграли в полуфинале
03.10.2021 17:10

Сумские хоккеистки проиграли в полуфинале

Сегодня, 3 октября, в Праге прошли решающие встречи EuroHockey Club Challenge I 2021 Women....

Сумские хоккеистки вышли в полуфинал
01.10.2021 17:37

Сумские хоккеистки вышли в полуфинал

В Праге продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею на траве среди женских команд в третьем дивизионе....

Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге
30.09.2021 18:21

Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге

Сегодня, 30 сентября, в Праге стартовал EuroHockey Club Challenge I 2021 Women....

МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов
29.09.2021 08:38

МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов

Команда МСК «Сумчанка» отправилась в Прагу (Чехия), где примет участие в Кубке Европейских чемпионов ІІІ по хоккею на траве среди...

Новости

За парєбріком: на Курщині подорожчали майже всі продукти
Сегодня 18:42
На період військового стану в Тростянецькій громаді заборонено продаж алкоголю
Сегодня 18:14
2 дитини та 49 цивільних загинуло внаслідок обстрілів та окупації Тростянецької ОТГ - прокурори фіксують кожен злочин російських військових
Сегодня 18:12
Сумські хокеїстки стартували у розіграшу Кубку європейських чемпіонок
Сегодня 18:03
Сумський обласний кардіодиспансер отримав від меценатів сучасний апарат ШВЛ
Сегодня 17:55
Відновлена можливість залізничного сполучення між Сумами та Києвом
Сегодня 17:21
Повторний огляд для продовження інвалідності можна пройти після завершення воєнного стану
Сегодня 17:19
У Конотопі компенсують мешканцям оплату комунальних послуг за рахунок міського бюджету
Сегодня 16:42
На Сумщині приводять автомобільні дороги державного значення до належного стану
Сегодня 16:28
Вихідними на Сумщині прогнозують дощі зі снігом
Сегодня 16:25
Сумський район: рятувальники навчають громадян правилам безпеки
Сегодня 16:15
За парєбріком: пєсков прокоментував обстріл сіл на Бєлгородщині та Брянщині
Сегодня 16:11
view counter

Статьи

Порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон
Вчера 13:00
Фахівці системи безплатної правової допомоги (БПД) надають професійні консультації сумчанам щодо дій в умовах воєнного стану
13.04.2022 13:29
У Боромлянському будинку культури на Сумщині рашисти влаштували казарму
12.04.2022 14:56
Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 млн
12.04.2022 12:02
Сумщина онлайн: корисні посилання для жителів області
11.04.2022 15:59
Як змінилося життя у Шостці на Сумщині під час блокади
11.04.2022 12:15
За яких умов може бути припинено трудовий договір в умовах воєнного стану
08.04.2022 11:57
Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.