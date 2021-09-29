Сумські хокеїстки стартували у розіграшу Кубку європейських чемпіонок Сьогодні, 15 квітня, стартував розіграш Кубку Кубку європейських чемпіонок Трофі.

У другому за силою дивізіоні цього року грають 7 команд (чемпіона Білорусі було виключено через участь країни у війні проти України), поділених на дві групи.

МСК «Сумчанка» грає у групі B проти англійського East Grinstead HC, швейцарського HC Olten і KHC Dragons з Бельгії.

У першому матчі сумчанкам протистояли англійки. У першому періоді рахунок відкрили суперниці наших хокеїсток – на 9-й хвилині забила Софі Брей. У другій чверті, на 22-й хвилині, сумчанки зрівняли за рахунок голу Карини Леонової. Проте у третій англійки забили ще двічі – Еллі Рейер (38) та Отем Бауден (41). У заключній чверті сумчанки скоротили розрив у рахунку до мінімуму – на 49-й хвилині забила Ольга Куровська, але суперниці встигли забити ще двічі – Еллі Рейер зробила хет-трик (51, 55).

У підсумку 2:5. У другій грі групи бельгійки переграли швейцарок 4:0.

Завтра наші зустрінуться з швейцарками.