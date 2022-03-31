Відновлена можливість залізничного сполучення між Сумами та Києвом 15 квітня відкрили для руху поїздів ділянку Київ-Ніжин. Відтепер є змога курсування потягів із Сум до Києва.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Під час активних воєнних дій тут було зруйновано два залізобетонні залізничні мости, ділянка колії та контактна мережа. Залізничне сполучення між Києвом та Ніжином стало неможливим – таким чином від столиці було відрізано не лише Чернігівщину, але і Сумщину", – зазначив міністр.

Зараз ділянка вже відкрита для руху поїздів по обох коліях. Також, за інформацією Олександра Кубракова, відновлює свою роботу Слобожанський експрес, який курсуватиме щоденно в обидва боки, об’єднуючи Харків та Сумщину без заїзду у Луганську область, пише Суспільне.