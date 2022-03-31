На Сумщині приводять автомобільні дороги державного значення до належного стану Службою автомобільних доріг у Сумській області здійснюється інспектування, оцінка та визначення обсягу завданих пошкоджень дорожньої інфраструктури внаслідок воєнних дій на території області

За інформацією Служби автомобільних доріг у Сумській області, на сьогоднішній день проводяться роботи з відновлення шляхів сполучення населених пунктів, які звільнені від окупаційних військ.

Зокрема, на автомобільній дорозі Н-12 Суми – Полтава виконувались роботи з прибирання покриття, демонтаж та ремонт бар'єрного огородження, демонтаж пошкоджених опор.

Так, станом на 13 квітня підрядною організацією було демонтовано 292 п.м бар'єрного огородження. 14 квітня було демонтовано 256 п.м. бар’єрного огородження. Продовжуються роботи з очищення автомобільних доріг.

Відповідні роботи проводились на автомобільних дорогах Н-12 Суми – Полтава та Н-07 Київ – Суми – Юнаківка.

Дорожники нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху та правил проходження контролю на блок-постах.

Сумська ОВА