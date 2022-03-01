Сумські обласні депутати хочуть звільнити першого замголови облради від ОПЗЖ Депутати вимагають від голови облради негайно провести сесію аби звільнити його першого заступника Олександра Стрельченка.

Посилаючись на указ президента та рішення РНБО майже місячної давнини про призупинення діяльності партії «Опозиційна платформа – За життя», депутати просять достроково припинити повноваження першого заступника голови облради Олександра Стрельченка. Для цього і потрібно зібрати сесію…

Серед підписантів і сам голова облради Віктор Федорченко.

Проте наразі сесію провести неможливо, бо під час воєнного стану усі її повноваження перейшли до обласної військової адміністрації. Тож слово, схоже, за Дмитром Живицьким…