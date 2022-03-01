Сумські обласні депутати хочуть звільнити першого замголови облради від ОПЗЖ

Посилаючись на указ президента та рішення РНБО майже місячної давнини про призупинення діяльності партії «Опозиційна платформа – За життя», депутати просять достроково припинити повноваження першого заступника голови облради Олександра Стрельченка. Для цього і потрібно зібрати сесію…
Серед підписантів і сам голова облради Віктор Федорченко.
Проте наразі сесію провести неможливо, бо під час воєнного стану усі її повноваження перейшли до обласної військової адміністрації. Тож слово, схоже, за Дмитром Живицьким…