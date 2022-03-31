Сумський обласний кардіодиспансер отримав від меценатів сучасний апарат ШВЛ

«Цей апарат для Сумщини передав киянин волонтер та підприємець Олександр БУТИРСЬКИЙ. Він передає нам багато гуманітарної допомоги, в тому числі й це обладнання, − розповів, вручаючи апарат ШВЛ колективу закладу, голова Сумської облдержадміністрації − керівник обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ. − Обладнання сучасне й допоможе лікарям рятувати життя пацієнтів, хворих на серцево-судинні захворювання».
Дмитро Живицький подякував Олександру Бутирському та всім, хто надає підтримку Сумській області у цей непростий час.
Завідувач відділенням кардіодиспансеру Олександр Горбачов зазначив, що цей апарат лікарі зможуть застосовувати для надання невідкладної допомоги кардіологічним хворим у тяжких станах − з набряком легень, з гострим інфарктом міокарда, з тромбоемболіями легеневої артерії.
«У кардіодиспансері підведений централізований кисень, є кисневі станції, які ми можемо підключати до цього апарату, − повідомив він. − Обладнання − мобільне, тому його можна транспортувати від одного ліжка до іншого».