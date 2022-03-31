Сумський обласний кардіодиспансер отримав від меценатів сучасний апарат ШВЛ Апарат штучної вентиляції легень обласний клінічний кардіологічний диспансер отримав як гуманітарну допомогу.

«Цей апарат для Сумщини передав киянин волонтер та підприємець Олександр БУТИРСЬКИЙ. Він передає нам багато гуманітарної допомоги, в тому числі й це обладнання, − розповів, вручаючи апарат ШВЛ колективу закладу, голова Сумської облдержадміністрації − керівник обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ. − Обладнання сучасне й допоможе лікарям рятувати життя пацієнтів, хворих на серцево-судинні захворювання».

Дмитро Живицький подякував Олександру Бутирському та всім, хто надає підтримку Сумській області у цей непростий час.

Завідувач відділенням кардіодиспансеру Олександр Горбачов зазначив, що цей апарат лікарі зможуть застосовувати для надання невідкладної допомоги кардіологічним хворим у тяжких станах − з набряком легень, з гострим інфарктом міокарда, з тромбоемболіями легеневої артерії.

«У кардіодиспансері підведений централізований кисень, є кисневі станції, які ми можемо підключати до цього апарату, − повідомив він. − Обладнання − мобільне, тому його можна транспортувати від одного ліжка до іншого».