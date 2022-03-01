Сумський футзаліст долучився до благодійного аукціону на підтримку ЗСУ Сумчанин Артем Фаренюк — гравець народного футзального клубу "Ураган" з Івано-Франківська, долучився до благодійного аукціону на допомогу ЗСУ.

"Народний футбольний клуб "Ураган" продовжує благодійний аукціон для підтримки Збройних сил України! Знову до нас долучається Артем Фаренюк! ЛОТ №6 Ігрова футболка НФК "Ураган" чемпіонського сезону 2020/21! Стартова ціна - 1 000 грн. Крок ставки аукціону — довільний, аукціон триватиме до 19-го квітня. Беріть участь в аукціоні! Допомагаємо ЗСУ разом", — йдеться на сторінці у Facebook Івано-Франківського клубу, пише Суспільне.

Артем Фаренюк — вихованець сумського футзалу, в Івано-Франківському клубі з 2018 року. Чемпіон України сезону 2020/21 років, володар Кубка України 2018/19 та 2019/20 років, володар Суперкубка України 2019 року, володар Кубка Ліги 2018 року. Крім того, фіналіст Суперкубка України у 2021 році, срібний призер чемпіонату України 2018/19, бронзовий призер 2019/20 років. Найкращий бомбардир чемпіонату України у сезоні 2018/19 років. У тому чемпіонаті він забив 20 голів.

"Я в цій футболці став чемпіоном України. Сподіваюсь кошти, виручені за цей лот, наблизять нашу перемогу. Ну а в подальшому – будуть інші перемоги й, сподіваюсь, нове чемпіонство", — розповів "Суспільному Суми" Артем Фаренюк.