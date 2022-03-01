Відзавтра на Сумщині відновлюється рух поїздів за напрямом Суми − ст. Лебединська Поїзди курсуватимуть з м. Суми через Боромлю до міста Лебедин та в зворотному напрямку.

Приміський поїзд 6888 Суми − Лебединська відправляється з Сум о 5.50. У Боромлю прибуває о 6.55, а на кінцеву станцію − Лебедиську − о 8.00. Приміський поїзд 6887 Лебединська − Суми зі станції Лебединська курсує о 8.20 через Боромлю (9.20) і в Суми прибуває о 10.50. Приміський поїзд 6889 Лебединська − Суми зі станції Лебединська відправляється о 17.20, у Боромлі зупиняється о 18.20 і в Суми прибуває о 19.50. Приміський поїзд 6890 Суми − Лебединська з Сум курсує о 14.50 через Боромлю (о 15.55) до ст. Лебединська (о 16.59).