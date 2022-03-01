У Конотопі рятувальники надали допомогу водієві у буксируванні вантажівки 13 квітня о 17:50, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по пр. Миру в м. Конотоп.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що сідловий тягач «MAN» з причепом розвертаючись з’їхав з проїжджої частини не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля підвищеної прохідності на шасі МАЗ та рятувального троса відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги звідки вона самостійно продовжила рух.

Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області