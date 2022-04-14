У Бурині п’яний водій збив пішохода Водій легковика допустив наїзд на пішохода, в результаті чого чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Подія сталася вчора ввечері на одній з вулиць міста Буринь. Як попередньо встановили працівники поліції, 53-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем ВАЗ 21011 та допустив наїзд на пішохода, який рухався по дорозі.

У результаті наїзду 33-річний перехожий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Конотопської центральної лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Поліція Сумщини