Роменчанина шахрай ошукав більше ніж на 25 тисяч гривень На Сумщині чоловік намагався продати запчастини через Інтернет та в результаті потрапив “до рук” шахрая.

До Роменського районного відділу поліції з заявою про злочин звернувся 38-річний житель міста Ромни. Заявник пояснив, що на одному із сайтів розмістив своє оголошення про продаж запчастини від сільськогосподарської техніки. Охочий її придбати знайшовся швидко.

Зловмисник повідомив, що скинув роменцю посилання на яке потрібно перейти, ввести деякі дані і виконати певні операції. Все це потрібно для того, аби продавець зміг отримати гроші, які йому вже перерахував невідомий покупець. Та, як наслідок, з рахунку потерпілого зникло більше 25 000 гривень. А про те, що він став жертвою злочинних дій зрозумів запізно.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні заходи по встановленню місця знаходження шахрая.