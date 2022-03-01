У Шостці син викрав телевізор у рідної матері

За допомогою до дільничних офіцерів поліції Шостки звернулася 62-річна місцева жителька. Вона розповіла, що з її квартири зник телевізор. У скоєній крадіжці вона запідозрила рідного сина.
Правоохоронці розшукали раніше судимого 32-річного чоловіка. Останній спочатку заперечував свою провину, проте пізніше зізнався в скоєному та розповів, що викрадену побутову техніку продав за півтори тисячі гривень.
Поліцейські знайшли, вилучили та повернули власниці її річ. Найближчим часом діям зловмисника буде надана відповідна правова оцінка.