У Шостці син викрав телевізор у рідної матері Крадієм виявився раніше судимий син потерпілої, який скористався вдалим моментом і поцупив з квартири матері для продажу телевізор.

За допомогою до дільничних офіцерів поліції Шостки звернулася 62-річна місцева жителька. Вона розповіла, що з її квартири зник телевізор. У скоєній крадіжці вона запідозрила рідного сина.

Правоохоронці розшукали раніше судимого 32-річного чоловіка. Останній спочатку заперечував свою провину, проте пізніше зізнався в скоєному та розповів, що викрадену побутову техніку продав за півтори тисячі гривень.

Поліцейські знайшли, вилучили та повернули власниці її річ. Найближчим часом діям зловмисника буде надана відповідна правова оцінка.