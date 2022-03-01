Випускницю СумДУ виключили зі збірної України з біатлону Трьох натуралізованих росіянок виключили зі збірної України з біатлону.

Три натуралізовані російські біатлоністки Ольга Абрамова, Катерина Бех та Оксана Москаленко, були виключені зі складу збірної України з біатлону. Про це повідомив державний тренер Євген Колупаєв.

Офіційна причина такого рішення – невиконання критеріїв для потрапляння в команду та отримання зарплати. Міністерство молоді та спорту України ухвалило рішення звільнити Абрамову, Бех та Москаленко.

Зазначимо, що в перший день війни з росією всі три спортсменки залишили збори в Сянках (Львівська область) і за сприяння президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака виїхали до росії. Жодна з біатлоністок привселюдно не засудила війну в Україні.

Джерело — Український біатлон