російському полковнику повідомлено про підозру Віддав незаконний наказ на знищення танковим та артилерійським вогнем населених пунктів Охтирського району - командиру в/ч РФ заочно повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 13 квітня 2022 року заочно повідомлено про підозру командирові однієї з військових частин Російської Федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, на зазначеного командира військової частини, який має звання полковник, на час проведення так званої спецоперації покладено обов’язок щодо безпосереднього ведення бойових дій на території Сумської області, зокрема керівництво діями підлеглих військовослужбовців 4-тої гвардійсько-танкової Кантемирівської дивізії (м. Наро-Фомінськ). Для виконання бойових завдань командир військової частини 24 лютого 2022 року незаконно перетнув державний кордон України та розташувався на території Охтирського району.

Будучи обізнаним з нормами міжнародного гуманітарного права, зокрема положеннями Женевських конвенцій, відповідно до яких цивільне населення як таке, а також окремі цивільні особи не повинні бути об’єктом нападів, командир військової частини віддавав незаконні накази підпорядкованим підрозділам збройних сил РФ про знищення танковим та артилерійським вогнем населених пунктів Скрягівка та Буймер Охтирського району. Таким чином, унаслідок вчинення командиром військової частини за попередньою змовою з групою військовослужбовців ЗС РФ нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти було пошкоджено щонайменше 21 домогосподарство та майно мешканців с. Буймер та с. Скрягівка Охтирського району Сумської області, чим були заподіяні матеріальні збитки на суму майже 3 млн грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження здійснюється слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції та Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області.