Охтирські поліцейські викрили чоловіка у крадіжці майна

Нещодавно чоловік виявив пошкоджені двері та вікна до одного з приватних будинків у с. Климентове та викрав з будинку DVD-програвач, радіоприймач та підставку під телевізор.
У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий 33-річний місцевий мешканець.
За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідчі дії тривають.
Поліція Сумщини