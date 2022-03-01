Охтирські поліцейські викрили чоловіка у крадіжці майна Наприкінці лютого зловмисник скористався тим, що одна з будівель у місті була пошкоджена під час обстрілів, проник всередину та викрав звідти ноутбук та автомобільний підсилювач звуку.

Нещодавно чоловік виявив пошкоджені двері та вікна до одного з приватних будинків у с. Климентове та викрав з будинку DVD-програвач, радіоприймач та підставку під телевізор.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий 33-річний місцевий мешканець.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини