За парєбріком: на Бєлгородщині хочуть ввести дистанційку у школах через терористичну загрозу Деякі бєлгородці вважають, що на тлі не найсприятливішої обстановки ходити на заняття дітям небезпечно.

Питання, чи переведуть учнів на дистант (так на росії називають дистанційне навчання – Ред.), задали В'ячеславу Гладкову 12 квітня в рамках проекту «10 питань губернатору», пише бєл.ру.

Бєлгородці поцікавилися у голови регіону, чи не варто зараз перевести школярів на дистанційне навчання. На думку батьків, ситуація склалася не найсприятливіша для того, щоб діти очно відвідували заняття.

В'ячеслав Гладков відповів, що за бажання дитини можна перевести на дистант.

«Якщо вважаєте, що є потреба — приймаєте індивідуальне рішення та переводите дітей на дистанційне навчання. Там, де є загроза безпеці, ми переводимо всю школу. Тому якщо є бажання, ми цьому бажанню будемо відповідати», - відповів Гладков.

Губернатор нагадав, що деякі розташовані у прикордонних населених пунктах школи зараз функціонують у дистанційному режимі. Глава регіону дав доручення провести у цих районах роботу з батьками.

Частину шкіл у регіоні з початку спецоперації в Україні перевели на дистанційний режим. У списку були освітні установи у Бєлгородському, Волоконівському, Краснояружському районах, Валуйському, Шебекінському міськокругах.

Міністр освіти регіону Андрій Мільохін раніше заявив, що питання про те, в якому режимі працюватиме прикордонна школа, вирішується щодня з головами муніципалітетів.

Нагадаємо: наразі у Бєлгородській області велика купа російських військових ординців, які повернулися з України. Серед них більшість мародерів, насильників-педофілів і вбивць. Так що дійсно батькам є над чим задуматись…