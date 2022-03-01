Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5885

За парєбріком: на Бєлгородщині хочуть ввести дистанційку у школах через терористичну загрозу

Деякі бєлгородці вважають, що на тлі не найсприятливішої обстановки ходити на заняття дітям небезпечно.

Питання, чи переведуть учнів на дистант (так на росії називають дистанційне навчання – Ред.), задали В'ячеславу Гладкову 12 квітня в рамках проекту «10 питань губернатору», пише бєл.ру.

Бєлгородці поцікавилися у голови регіону, чи не варто зараз перевести школярів на дистанційне навчання. На думку батьків, ситуація склалася не найсприятливіша для того, щоб діти очно відвідували заняття.

В'ячеслав Гладков відповів, що за бажання дитини можна перевести на дистант.

«Якщо вважаєте, що є потреба — приймаєте індивідуальне рішення та переводите дітей на дистанційне навчання. Там, де є загроза безпеці, ми переводимо всю школу. Тому якщо є бажання, ми цьому бажанню будемо відповідати», - відповів Гладков.

Губернатор нагадав, що деякі розташовані у прикордонних населених пунктах школи зараз функціонують у дистанційному режимі. Глава регіону дав доручення провести у цих районах роботу з батьками.

Частину шкіл у регіоні з початку спецоперації в Україні перевели на дистанційний режим. У списку були освітні установи у Бєлгородському, Волоконівському, Краснояружському районах, Валуйському, Шебекінському міськокругах.

Міністр освіти регіону Андрій Мільохін раніше заявив, що питання про те, в якому режимі працюватиме прикордонна школа, вирішується щодня з головами муніципалітетів.

Нагадаємо: наразі у Бєлгородській області велика купа російських військових ординців, які повернулися з України. Серед них більшість мародерів, насильників-педофілів і вбивць. Так що дійсно батькам є над чим задуматись…

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
російському полковнику повідомлено про підозру
Сегодня 18:39
За парєбріком: на Бєлгородщині хочуть ввести дистанційку у школах через терористичну загрозу
Сегодня 17:58
Сумчан запрошують на онлайн-зустріч "Українці за кордоном"
Сегодня 17:44
У Сумах п’яний як чіп водій влаштував ДТП
Сегодня 17:21
Охтирські поліцейські викрили чоловіка у крадіжці майна
Сегодня 17:19
На Сумщині через російську окупацію загинули понад 100 мирних жителів – Живицький
Сегодня 17:06
Яку зарплату пропонують роботодавці Сумщини у квітні?
Сегодня 16:46
Сумська міська рада проголосувала за відставку двох заступників мера
Сегодня 16:26
У Сумській міськраді припинила діяльність фракція ОПЗЖ
Сегодня 16:21
За парєбріком: на Курщині підвищення цін призвело до зростання скарг до Росспоживнагляду на 32%
Сегодня 16:19
view counter

Статьи

Фахівці системи безплатної правової допомоги (БПД) надають професійні консультації сумчанам щодо дій в умовах воєнного стану
Сегодня 13:29
У Боромлянському будинку культури на Сумщині рашисти влаштували казарму
Вчера 14:56
Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 млн
Вчера 12:02
Сумщина онлайн: корисні посилання для жителів області
11.04.2022 15:59
Як змінилося життя у Шостці на Сумщині під час блокади
11.04.2022 12:15
За яких умов може бути припинено трудовий договір в умовах воєнного стану
08.04.2022 11:57
Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.