На Сумщині через російську окупацію загинули понад 100 мирних жителів – Живицький

«У нас більше 100 загиблих серед мирних жителів в області, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем. Багато хто зник безвісти, є люди, які перебувають у полоні, щодо них працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах, у лісах знайдені розстріляні машини, що трапилося з людьми з цих машин невідомо», – розповів Живицький на брифінгу в українському медіацентрі.
За його словами, багато поранених продовжують перебувати у лікарнях Сумської та сусідніх областей, пише Радіо Свобода.
«Російські військові обстріляли все навколо. стріляли в мирних жителів – навіть в людей похилого віку, в дітей. люди не могли бути в своїх домівках. вони ночували, ховались десь на болотах, на сільгосппідприємствах, бо все обстрілювалося з танків, гранатометів, кулеметів, автоматів. Це просто був терор і жах, який чинили росіяни. Також знайдені тіла зі зв'язаними руками, зі слідами тортур, розстріляні пострілами в голову – це страшні речі», – розповів Живицький.