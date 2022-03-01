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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:06118

На Сумщині через російську окупацію загинули понад 100 мирних жителів – Живицький

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявляє, що наразі відомо про понад 100 загиблих внаслідок російської окупації, значну кількість людей вважають зниклими безвісти.

«У нас більше 100 загиблих серед мирних жителів в області, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем. Багато хто зник безвісти, є люди, які перебувають у полоні, щодо них працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах, у лісах знайдені розстріляні машини, що трапилося з людьми з цих машин невідомо», – розповів Живицький на брифінгу в українському медіацентрі.
За його словами, багато поранених продовжують перебувати у лікарнях Сумської та сусідніх областей, пише Радіо Свобода.

«Російські військові обстріляли все навколо. стріляли в мирних жителів – навіть в людей похилого віку, в дітей. люди не могли бути в своїх домівках. вони ночували, ховались десь на болотах, на сільгосппідприємствах, бо все обстрілювалося з танків, гранатометів, кулеметів, автоматів. Це просто був терор і жах, який чинили росіяни. Також знайдені тіла зі зв'язаними руками, зі слідами тортур, розстріляні пострілами в голову – це страшні речі», – розповів Живицький.

Общество
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