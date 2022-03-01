У Сумах п’яний як чіп водій влаштував ДТП Патрулюючи вулицю Ковпака, інспектори виявили ДТП.

На місці автопригоди патрульні з’ясували, що 40-річний водій автомобіля Dacia Logan, рухаючись другорядною дорогою, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з транспортним засобом Chery QQ, водій якого рухався головною дорогою.

Уже з перших хвилин охоронці порядку виявили у керманича автомобіля Dacia Logan ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік ледве на ногах тримався. Керманич пройшов огляд на місці зупинки, результат якого був 3,1 проміле. Це в понад 15 разів перевищувало допустиму норму.

Патрульні оформили матеріали та склали на керманича Dacia Logan адмінпротоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Автівку евакуювали на спеціальний майданчик.

Рішення прийматиме суд.