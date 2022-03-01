У Сумській міськраді припинила діяльність фракція ОПЗЖ Проте переродилася в групу «Платформа за життя та мир».

Під час позачергової сесії 13 квітня міський голова Олександр Лисенко оголосив заяву очільника депутатської фракції «Опозиційна платформа - За життя» Ігоря ПЕРЕПЕКИ щодо припинення діяльності цього депутатського об'єднання.

Восьмеро депутатів, які були у складі фракції (Ігор Перепека, Віталій ЖИЛЕНКО, Костянтин ТИХЕНКО, Євген ЗЮЗЬ, Олександр СОКОЛОВ, Олександр КОВАЛЬОВ, Юрій ЖИЛЕНКО, Геннадій ГРИЗОДУБ), увійшли до складу новоутвореної депутатської групи «Платформа за життя та мир» (голова - Ігор Перепека, заступник - Віталій Жиленко).

СМР