Генштаб: біля Сумщини рашисти залишились аби відволікати ЗСУ Оперативна інформація станом на 06.00 13.04.2022 щодо російського вторгнення від генштабу ЗСУ.

Генштаб ЗСУ: Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу збито ворожий літак Су-25

▪️Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

▪️Окупанти продовжують перекидання до України так званих “добровольців”. Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

▪️На Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.

▪️На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої “народної міліції”. Для виконання зазначених заходів здійснює відповідну роботу.

▪️На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

▪️На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має.

▪️На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника.