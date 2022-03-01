"Русскій воєнний корабль, іді…" У Сумах презентували нову поштову марку Спецпогашення першої марки "Укрпошти", випущеної в умовах воєнного стану, відбулося 12 квітня у Сумах. Марка зображує бійця Збройних Сил України і "русскій воєнний корабль".

Презентацію марки відвідали кореспонденти Суспільного.

Суспільне Суми

"Пошта впроваджує в обіг нову марку, яка не просто відображає загальний меседж нашого народу проти російської навали, проти російських орків, куди їм потрібно рухатися, а навіть стала нашим мемом і символом боротьби за свободу. Ці марки, які саме цим штемпелем гасяться, нульові, – вони не використовуються далі в посилці, але для багатьох філателістів це знакові речі", – говорить В'ячеслав Маринич, директор Сумської філії АТ "Укрпошта".

Суспільне Суми

Нова марка поповнить і колекцію сумського філателіста Анатолія Гончарова.

"Прекрасна ідея. Скільки у мене марок – я ніколи не рахував, кількість не знаю. Знаю, що десь 46 альбомів великих таких", – каже Анатолій.

"Трішки хотілось би інакше. Те, що десь друкували, а тут "недруковані" слова не надрукували на цій марці. А деякі люди хотіли б бачити це висловлювання. Не вистачає цього острова, звідки це звучало. А так все чудово, тарифам відповідає, будемо колекціонувати", – додає Олексій Седик, філателіст.

Участь у конкурсі ескізів марки взяли півтисячі людей: професійних художників та любителів. Шляхом голосування в соцмережах переможцем визначили Бориса Гроха. Художник родом із Криму, а зараз живе у Львові.

"Ця марка унікальна тим, що від моменту затвердження ескізу до її виготовлення минув місць і 12 днів. Це дуже швидко. І в яких умовах це виконувалось! Люди сиділи у підвалах, під виття сирен робили макети. Довго це до нас доставлялося, бо дороги розбиті", – розповідає Ірина Муха, провідний фахівець відділу поштових послуг.

Суспільне Суми

Загальний тираж марки – 1 мільйон. До випуску підготували два її види: для оплати поштових відправлень по Україні та для листів і листівок, що надсилаються за кордон (крім Росії та Білорусі). Вартість першої 23 гривні, друга сьогодні коштує 48 гривень. Також до поштового випуску входить спеціальний конверт.

12 квітня відбулося спецпогашення нової марки, випущеної в обіг, одночасно майже в усіх обласних центрах України. А спецпогашення штемпелями Криму, Севастополя, Херсона і Чернігова – у Києві.