У Сумах видаватимуть гуманітарну допомогу дітям війни У Першому Сумському гуманітарному штабі літнім сумчанам пільгової категорії видаватимуть продуктові набори.

Допомога надана підприємствами Тернопільщини мешканцям Сум зі статусом «діти війни».

Видача продуктових наборів відбуватиметься із 14 квітня.

Отримати їх можна буде з 10:00 до 14:00 за адресами:

- Перший Сумський гуманітарний штаб (вул. Воскресенська, 16); - школа № 27 (вул. Охтирська, 33); - школа № 7 (вул. Лесі Українки, 23); - школа № 17 (пр-т М. Лушпи, 18).

У випадку хвороби чи за інших ускладнених обставин отримати набір має право близький родич, пред'явивши оригіналу документа (паспорт).