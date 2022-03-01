У Сумах видаватимуть гуманітарну допомогу дітям війни

Допомога надана підприємствами Тернопільщини мешканцям Сум зі статусом «діти війни».
Видача продуктових наборів відбуватиметься із 14 квітня.
Отримати їх можна буде з 10:00 до 14:00 за адресами:
- Перший Сумський гуманітарний штаб (вул. Воскресенська, 16);
- школа № 27 (вул. Охтирська, 33);
- школа № 7 (вул. Лесі Українки, 23);
- школа № 17 (пр-т М. Лушпи, 18).
У випадку хвороби чи за інших ускладнених обставин отримати набір має право близький родич, пред'явивши оригіналу документа (паспорт).
Довідково: дитина війни - особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) було менше 18 років (стаття 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»).