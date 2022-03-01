У Сумах хочуть перейменувати вул. Горького (петиція) На сайті онлайн-петицій зареєстровано звернення "Перейменувати вулицю Горького на Маріупольську".

"Доброго дня, шановні містяни.

Як ви знаєте, вже більше місяця триває повномасштабна війна російської федерації проти України. Майже весь цей час Маріуполь та його героїчні оборонці дають відсіч загарбникам.

Стійкість Маріуполя стала символом незламності українського народу!

В той же час одна з центральних і найбільших вулиць нашого міста носить назву на честь радянського і російського письменника горького. Який крім того, що був пропагандистом, так ще й писав на диво нудні та безталанні книжки.

І, як на мене, така ситуація неприпустима! Я вважаю, що ми маємо віддати шану героїчності Маріуполя і назавжди закарбувати подвиг наших військових перейменувавши вулицю Горького на Маріупольску.

Сподіваюся, сумчани знову доведуть власний патріотизм та нарешті відкинуть рештки комуняцького і російського минулого!

Дякую за увагу.

З повагою,

Деннис Россахацький", - пише автор петиції.

Підписати петицію можна тут.