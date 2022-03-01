Техніка, яку військові РФ кинули поблизу кордону на Сумщині, слугуватиме ЗСУ

Серед затрофеєного бійцями територіальної оборони цього разу — машина технічної допомоги БТС, два танки Т72 та Т90 — з повним бойовим комплектом, пише Суспільне.
"Удень в нас працювали самі люди з села, тобто вони нам повідомляли, якщо хтось приїжджає, то ми оперативно виїжджаємо з місця дислокації, а вночі — з тепловізорами ми працювали. І плюс ця техніка була на кордоні, то там весь час і сьогодні, до речі, ішли бої. Ця техніка має ще послужити збройним силам України, ми маємо повернути повністю весь бойовий комплект в країну виробник, в Росію", — каже він.
"Наша територіальна оборона завжди готова підтримувати Сумщину, але дуже велике прохання до місцевих, щоб вони не нівечили цю техніку. Є дуже багато спроб одразу заходити до цієї техніки, щось відламувати або навіть намагатися її пошкодити. Можливо, не маючи розуміння, що вона зараз нам до нагоди. Але зараз маємо змогу цю техніку знаходити, розміновувати і доставляти до того місця, де вона буде служити для нашої батьківщини", — говорить боєць підрозділу територіальної оборони з позивним "Кастин".
На сьогодні, розповіли бійці, на їхньому рахунку, більше ніж 10 одиниць трофейної техніки російських військ, яку передали ЗСУ. Ще кілька бойових машин чекають, поки їх зможуть транспортувати.