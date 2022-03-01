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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:26441

Техніка, яку військові РФ кинули поблизу кордону на Сумщині, слугуватиме ЗСУ

Бійці 150 батальйону територіальної оборони Сум більше ніж тиждень охороняли російську техніку. Під час втечі військові РФ кинули її за три кілометри від державного кордону на Сумщині. Техніку вже доправили до місця, де її відремонтують і вона слугуватиме Збройним силам України.

Серед затрофеєного бійцями територіальної оборони цього разу — машина технічної допомоги БТС, два танки Т72 та Т90 — з повним бойовим комплектом, пише Суспільне.

"Ми забрали його від орків, тому на сьогодні це найпотужніша знахідка з цих трьох одиниць. 3-4 млн доларів, якщо він на ходу та стріляє. Цей танк з повним боєкомплектом, був уведений від російських агресорів. У цьому танку теж повний боєкомплект, це теж гроші. Щоб ви розуміли, один вистріл коштує десь 20-25 тисяч гривень. Там зараз — 52 запали і тут — біля 46. Це теж немаловажливо", — говорить боєць 150 батальйону територіальної оборони Ярослав Завальний.
Охороняли техніку від мародерів поблизу кордону, розповідає боєць з позивним "Генерал", майже два тижні.

"Удень в нас працювали самі люди з села, тобто вони нам повідомляли, якщо хтось приїжджає, то ми оперативно виїжджаємо з місця дислокації, а вночі — з тепловізорами ми працювали. І плюс ця техніка була на кордоні, то там весь час і сьогодні, до речі, ішли бої. Ця техніка має ще послужити збройним силам України, ми маємо повернути повністю весь бойовий комплект в країну виробник, в Росію", — каже він.

Боєкомплекти у танках, були налаштовані таким чином, що при намаганні їх забрати, могли здетонувати. Робили спроби забрати техніку назад і російські військові.

"Наша територіальна оборона завжди готова підтримувати Сумщину, але дуже велике прохання до місцевих, щоб вони не нівечили цю техніку. Є дуже багато спроб одразу заходити до цієї техніки, щось відламувати або навіть намагатися її пошкодити. Можливо, не маючи розуміння, що вона зараз нам до нагоди. Але зараз маємо змогу цю техніку знаходити, розміновувати і доставляти до того місця, де вона буде служити для нашої батьківщини", — говорить боєць підрозділу територіальної оборони з позивним "Кастин".

На сьогодні, розповіли бійці, на їхньому рахунку, більше ніж 10 одиниць трофейної техніки російських військ, яку передали ЗСУ. Ще кілька бойових машин чекають, поки їх зможуть транспортувати.

 
Общество
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