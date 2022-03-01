На Сумщині вибухотехніки поліції знешкодили протипіхотні міни Вчора співробітники вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області неподалік від села Малий Вистороп на Лебединщині виявили і знешкодили дві протипіхотні міни ПМН – 4.

Обидві міни були встановлені російськими військовими на польовій дорозі і чекали на свою жертву. Лише чудо врятувало від вибуху, і травмування чи загибелі, невідомого велосипедиста, який проїздив поряд. На вологому грунті залишився слід коліс.

Як стверджує начальник вибухотехнічної служби ГУНП Олег Євлаш, Протипіхотні міни нажимної дії, такі як ПМН, ПМН – 2, ПМН – 3, ПМН – 4, дуже небезпечні. Призначені вони для виведення з ладу особового складу противника, шляхом пошкодження нижніх кінцівок при натисканні на датчик цілі. Простіше кажучи, при натисканні на неї з зусиллям 5 – 15 кілограм відбувається вибух. Після встановлення у грунт, пісок, сніг термін її бойової придатності практично не обмежений, тож вона може роками «чекати» на свою жертву. Такі міни складно виявити за допомогою металошукача, в них дуже мало металевих деталей, а сам корпус пластмасовий, невеликого розміру. Міни типу ПМН категорично забороняється чіпати. Вони не обладнані елементами самоліквідації і не знешкоджуються.

Того ж дня, в тому ж районі, вибухотехніками поліції було виявлено залишки іншої міни ОЗМ – 72, (т.з. «вистрибуюча» міна), яка спрацювала. Нащастя тут обійшлося без жертв.

Поліція закликає громадян не відвідувати лісові масиви, лісосмуги, чагарники, особливо там, де проходили бойові дії, чи стояли ворожі війська. З обережністю радимо пересуватися і польовими дорогами, обходячи ті місця на них, де порушено грунт, або є інші ознаки мінування чи присутності неспрацьованих боєприпасів. Повідомляйте про всі небезпечні знахідки поліцію за телефоном 102 або ДСНС за телефоном 101.

Відділ комунікації поліції Сумської області