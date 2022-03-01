На Роменщині рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку 12 квітня о 07:30 на лінію екстреного виклику «101», надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Заїзд в с. Заїзд, Роменського району.

На виклик виїхало відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеві пожежні команди сіл Мокіївка та Великі Бубни. На момент прибуття вогнеборців, полум’я охопило покрівлю на площі до 1,5 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок. О 07:57 загоряння вдалося локалізувати, а о 08:00 – повністю ліквідувати. За попередніми даними, припустима причина пожежі – порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області