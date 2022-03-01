За парєбріком: на Брянщині оголосили високий рівень терористичної загрози У Брянській області з 11 по 25 квітня оголосили високий рівень терористичної загрози.

У Брянській області 11 квітня оголосили жовтий рівень терористичної небезпеки через спецоперацію (читай війну) в Україні. Раніше він був запроваджений у Курській області та двох прикордонних районах Воронезької області.

Брянцям рекомендували наскільки можна відмовитися від відвідування місць масового перебування. Необхідно носити із собою документи, що засвідчують особу. А також звертати увагу на незнайомих людей та підозрілі автомобілі.

Представники різних служб Брянщини зараз працюють у режимі готовності. Брянців просять дотримуватися запобіжних заходів.

Нагадаємо: на територію росії з України після півторамісячної війни повернулися загони убивь, мародерів та насильників у формі російської армії.