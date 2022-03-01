На Сумщині шляховики очистили 25 км доріг

Після розмінування команда «Укравтодору» негайно розпочала детальну оцінку руйнувань дорожньої та мостової інфраструктури, а також забезпечення транспортного сполучення на постраждалих ділянках.
«Укравтодор» спільно з волонтерами та комунальними організаціями допомагає навести лад на всій мережі доріг України.
На звільненій від окупантів території Сумщини стартувало очищення траси Н-12 Суми - Полтава. Це головний евакуаційний шлях для громадян. Станом на сьогодні дорожники прибрали 18 км автошляху.
Також очищено 7 кілометрів дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка.
Наступні дороги, де розпочнуть прибирання: Р-44, Р-45 і Р-61.
Загалом у Київській, Сумській і Чернігівській областях очищено близько 200 км доріг різних форм власності, забезпечено проїзд 6 мостами.
Нагадаємо, загальна протяжність доріг, які постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено близько 300 штучних споруд. Це дороги державні, місцеві та комунальні.
Укравтодор