На Сумщині шляховики очистили 25 км доріг На початку квітня українські війська повністю звільнили від окупантів Київську, Чернігівську та Сумську область.

Після розмінування команда «Укравтодору» негайно розпочала детальну оцінку руйнувань дорожньої та мостової інфраструктури, а також забезпечення транспортного сполучення на постраждалих ділянках.

«Укравтодор» спільно з волонтерами та комунальними організаціями допомагає навести лад на всій мережі доріг України.

На звільненій від окупантів території Сумщини стартувало очищення траси Н-12 Суми - Полтава. Це головний евакуаційний шлях для громадян. Станом на сьогодні дорожники прибрали 18 км автошляху.

Також очищено 7 кілометрів дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка.

Наступні дороги, де розпочнуть прибирання: Р-44, Р-45 і Р-61.

Загалом у Київській, Сумській і Чернігівській областях очищено близько 200 км доріг різних форм власності, забезпечено проїзд 6 мостами.

Нагадаємо, загальна протяжність доріг, які постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено близько 300 штучних споруд. Це дороги державні, місцеві та комунальні.

Укравтодор