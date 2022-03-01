На Сумщині вибухотехніки поліції обстежують сільськогосподарські угіддя в місцях боїв Аби аграрії змогли вчасно провести посівну, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області перевіряють території полів, де були бої та відбувалися обстріли з артилерії і реактивних систем залпового вогню.

«Спеціалісти нашої служби обстежили кілька сільськогосподарських угідь навколо Сум. Тут знаходимо залишки касетних боєприпасів від РСЗВ «Ураган». Більшість з них глибоко застрягли в землі, тому, щоб їх витягнути залучаємо техніку. Наголошую, що людям, які помітили подібні предмети в землі, ні в якому разі не варто підходити до них, а тим більше зрушувати їх з місця. Це може бути вкрай небезпечно. Такі ракети споряджаються суббоєприпасами, які розлітаються навкруг, і вибухають, вражаючи великі площі. Або ж можуть потрапляти у двори, будівлі, лісосмуги тощо, і знаходитись там, поки не «знайдуть» свою жертву, і вибухнуть, від того, що їх хтось зачепить», - коментує начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Олег Євлаш.

Тому поліція радить уникати прогулянок в тих місцях, де проходили бойові дії, відбувалися обстріли, або наносилися бомбові удари. Аж до тих пір, поки там не буде проведене повне розмінування. Громадяни, пам’ятайте, від ваших дій і від ваших вчинків залежить ваше життя.

Відділ комунікації поліції Сумської області