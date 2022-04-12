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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині піротехніки ДСНС знешкоджують російські "смерчі" та "іскандери" (відео)

11 квітня працівники піротехнічного підрозділу Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м. Ромни) провели роботи зі знешкодження 61 вибухонебезпечного предмету.

Серед них осколкові бойові елементи від реактивних систем залпового вогню «СМЕРЧ», бойова частина ракети від ракетного комплексу «Іскандер», артилерійські снаряди, протитанкові міни, ручні гранати, порохові заряди та вибухники. Небезпечні предмети було виявлено в полях, неподалік доріг та в житловому секторі на Великописарівщині, Конотопщині в Сумському районі, смт Велика Писарівка та в м. Тростянець.

Зокрема, 11 квітня в полі с. Березівка, що на Великописарівщині під час відпрацювання території було виявлено бойову частину оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», який піротехніки вилучили та перевезли до спеціально визначеного місця та знищили.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними, ні в якому разі не підходити до підозрілих предметів, не торкатись, не намагатись їх перенести або розібрати, а в разі виявлення відійти на безпечну відстань не менше 100 метрів тим шляхом, яким прийшли, попередити оточуючих та повідомити екстрені служби за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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