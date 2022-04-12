Рятувальники онлайн навчають школярів життєво важливим правилам 11 квітня працівники Сумського районного управління ГУ ДСНС України у Сумській області в онлайн режимі зустрілися з учнями 2-х класів загальноосвітньої школи №17 м.Суми.

Рятувальники ознайомили учасників уроку з основними вимогами пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Особливу увагу приділили правилам поведінки у воєнний період, алгоритму дій під час сигналу «Тривога». Головне у таких ситуаціях для дітей – не панікувати та триматися батьків.

Рятувальники розповіли , якими бувають боєприпаси та інша вибухівка. Фахівці наголосили, що вибухонебезпечні та підозрілі предмети можуть виглядати як «безпечні речі». Зокрема, продемонстрували вибухівку замасковану під коробку цукерок. Учнів застерегли, що у жодному разі не можна нічого підіймати з землі, навіть незнайомі іграшки, які також можуть виявитися замаскованою вибухівкою. При виявлені таких підозрілих предметів треба відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку дорослих.

Учні з великою відповідальністю віднеслись до даного заходу. Адже ця важлива інформація може допомогти зберегти найцінніше – життя