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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:31116

У Шостці зловмисник крав гроші з чужої банківської картки

У Шостці дільничні офіцери поліції викрили чоловіка, який викрав гроші з чужої банківської картки.

Зловмисник розраховувався чужим фінансовим документом в торгових точках міста, завдавши збитків потерпілій на суму майже 4 000 гривень.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Наразі чоловік вже повністю відшкодував потерпілій завдані збитки та повернув їй фінансовий документ.

Право Кража
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