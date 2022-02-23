У Шостці зловмисник крав гроші з чужої банківської картки У Шостці дільничні офіцери поліції викрили чоловіка, який викрав гроші з чужої банківської картки.

Зловмисник розраховувався чужим фінансовим документом в торгових точках міста, завдавши збитків потерпілій на суму майже 4 000 гривень.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Наразі чоловік вже повністю відшкодував потерпілій завдані збитки та повернув їй фінансовий документ.