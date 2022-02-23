У Шостці зловмисник крав гроші з чужої банківської картки

Зловмисник розраховувався чужим фінансовим документом в торгових точках міста, завдавши збитків потерпілій на суму майже 4 000 гривень.
У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Наразі чоловік вже повністю відшкодував потерпілій завдані збитки та повернув їй фінансовий документ.
В обласному центрі, чоловік викрав ключі від продуктового магазину по вулиці Привокзальній....
Зловмисниця саморобною відмичкою відкрила замок до підсобного приміщення в багатоповерхівці й викрала звідти велосипед. Втім, завдяки оперативності співробітників кримінальної поліції,...
Завдяки встановленій біля крамниці камері відеонагляду, правоохоронці швидко встановили крадія велосипеда....
Викрадення майна окупантами з навчальних закладів у районі воєнних дій на Сумщині - розпочато кримінальне провадження...
Вчера в дежурную часть Роменского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи одного из сел Роменского района неизвестный...